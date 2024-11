Peste 2000 de metri de tunel forat, pe autostrada A1 Sibiu - Pitesti

O etapa esentiala in constructia primului tunel rutier la nivel de autostrada a fost marcata zilele acestea pe sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges a Autostrazii Sibiu - Pitesti A1. In cadrul acestui proces, a avut loc turnarea betonului final al structurii de rezistenta pe primul tronson de 12,5 metri in Tunelul botezat Daniela.De asemenea, s-a trecut pragul de 2000 de metri de tunel forat din lungimea totala a ambelor fire, care se ridica la 2692 metri. Dintre acestia, 1088 metri au fost ... citește toată știrea