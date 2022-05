PESTE 220 DE MILIOANE DE EURO PENTRU CEL MAI AMPLU PROIECT AL APA CANAL S.A.

Miercuri, 11 mai 2022, compania APA CANAL S.A. si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Sibiu au organizat Conferinta de prezentare a Studiului de Fezabilitate, Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDEEsELE SIBIU SI BRASOV, in perioada 2014 - 2020."Proiectul are in vedere extinderea si modernizarea retelelor de apa si canalizare in doua municipii, ... citeste toata stirea