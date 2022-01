Peste 300 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 390 locuri de munca vacante.Prin urmare, sunt disponibile: opt functii in Estonia (mecanic auto, taietor lemne, sudor); cinci locuri de munca in Finlanda (muncitor in industria alimentara); sapte locuri de munca in Franta (farmacist , sudor, mecanic utilaje grele); 272 de locuri in Germania (taietor de carne si lucrator in productie, lucrator in productia si prelucrarea sticlei/fabricarea fibrei de sticla, ... citeste toata stirea