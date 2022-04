Peste 4.500 de locuri in clasa pregatitoare, pentru copiii din judetul Sibiu

Au inceput inscrierile copiilor in clasele primare. Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu, parintii pot sa depuna cererile in perioada 11 aprilie - 10 mai. Acestea pot fi depuse online, prin posta sau direct la unitatea de invatamant.Potrivit sursei citate, prima etapa de inscriere in invatamantul primar va avea loc in perioada 11 - 27 mai. Aceasta include patru faze:*11 - 12 mai: procesarea de catre comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei ... citeste toata stirea