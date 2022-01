Peste 40 de scoli si gradinite din Sibiu nu ating pragul de vaccinare si ar putea trece in online - Printre ele si liceul Energetic

Daca rata incidentei este de peste 3 la mia de locuitori, iar rata de vaccinare a angajatilor unitatilor de invatamant din respectivele localitati nu depaseste pragul de 60%, atunci, de luni, elevii vor trece in online, potrivit ministrului Educatiei.In prezent, in judetul Sibiu, potrivit datelor furnizate de ISJ la data de 7 ianuarie 2021, exista 43 de unitati de invatamant unde rata de vaccinare in randul profesorilor, cadrelor auxiliare si personalului nedidactic este sub 60%. In unele ... citeste toata stirea