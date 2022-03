Peste 400 de sibieni au fost diagnosticati cu COVID-19 de marti pana miercuri

Cand zici ca s-a terminat pandemia in Sibiu, numarul din cazuri noi creste. Asa s-a intamplat si in ultimele 24 de ore, cand au fost raportate 401 cazuri noi. Astfel, in judetul Sibiu, de la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii un numar de 73.614 persoane, dintre care 72.781 de adulti si 833 de copii.Pana miercuri au fost declarate vindecate 56.380 de persoane, iar 1.806 au decedat. In ultimele 24 de ore a decedat un sibian.De asemenea, in cadrul ... citeste toata stirea