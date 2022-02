Peste 700 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore in Sibiu

Numarul de cazuri noi de COVID-19 a crescut marti, asa cum era de asteptat, dupa zilele de weekend, in care se raporteaza mai putin. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost raportate 723 de cazuri noi de COVID-19, astfel ca de la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2 un numar de 66.993 de persoane, dintre care 66.228 de adulti si 754 de copii.Pana la data curenta au fost vindecate 49.336 de persoane, iar 1.754 de persoane au decedat. In ... citeste toata stirea