Petre Daea la Sibiu: "Sa facem in fiecare zi si in fiecare loc ceea ce este necesar tarii!"

In prezenta unui public numeros format din primari din localitatile judetului, agricultori, fermieri si cadre universitare, ministrul Daea a explicat oportunitatile de finantare din PNS 2023-2027 si cum pot fi absorbiti banii europeni pentru agricultura."Caravana Cunoasterii" a fost definita, la demararea ei, de catre ministrul Petre Daea, ca fiind "...o caravana a lucrului in teren, un drum pe care il continuam si il vom desfasura in toata tara, pe o dinamica a comunicarii umane, pentru ca ... citeste toata stirea