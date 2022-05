Pianista Ida Pelliccioli concerteaza in premiera in Romania, la Sibiu

Pianista Ida Pelliccioli va concerta pentru prima data in Romania, in Sala Oglinzilor a Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS). Concertul va avea loc duminica, de la ora 17.00, iar accesul este liber, in limita locurilor disponibile.Programul muzical ales, intitulat sugestiv "Debussy and influences", cuprinde lucrari semnate de J.P. Rameau, I. Albeniz si C. Debussy.Evenimentul face parte din proiectul "Odae cum harmoniis. Stagiune camerala. Ciclu de recitaluri si concerte ... citeste toata stirea