Pianistul Mihai Ritivoiu, solistul saptamanii la Filarmonica Sibiu

Uvertura operei "Barbierul din Sevilla" de Gioachino Rossini se va interpreta in deschiderea concertului de joi, 23 mai. Una dintre cele mai spumoase partituri din generoasa mapa repertoriala universala si, totodata, un debut de concert extrem de bine ales, incat sa faca trecerea ideala catre Concertul pentru pian si orchestra nr. 9 in Mi bemol major, K 271 de Wolfgang Amadeus Mozart. Un concert pe care Mozart l-a compus la varsta de 21 de ani. Cele patru parti ale concertului - cunoscut si sub