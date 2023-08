Plafonarea preturilor pentru 14 alimente de baza a starnit reactii diferite in societate. In vreme ce unii oficiali sustin ca ieftinirea unor produse isi arata deja efectele benefice, multi romani reclama scumpiri ale altor produse din cosul zilnic. S-a conturat o "lupta" intre produsele din supermarket si cele similare, comercializate in pietele agroalimentare ori in magazinele mici.La zece zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei ce plafoneaza preturile celor 14 alimente de baza, ... citeste toata stirea