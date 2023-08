Consiliul Judetean Sibiu anunta o noua editie a pietei volante care se va desfasura in fata si in curtea institutiei, vineri, 4 august 2023, cu incepere de la ora 9.Cei care apreciaza gustul si calitatea produselor locale, dar si cei care doresc sa le testeze, sunt asteptati sa isi faca aprovizionarea cu legume de sezon din Vestem, cu produse de carmangerie de la Casa cu carne, cu lactate din Tilisca si si Sura Mica, cu siropuri si dulceturi pregatite in Cisnadie si Sibiu, cu fructe culese ... citeste toata stirea