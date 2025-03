"Piedone de Sibiu" nu iarta nimic cu ocazia Sarbatorilor Pascale!

Seful Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a inceput un control riguros in preajma Sarbatorilor Pascale 2025. La nivelul Sibiului, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor, alaturi de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelo precum si Directia de Sanatate Publica vor desfasura actiuni de control in unitatile din incinta "Targurilor de Paste" de pe raza judetului Sibiu, actiuni de control in piete agroalimentare si in unitati de alimentatie ... citește toată știrea