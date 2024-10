"Pierdem bani din fonduri europene" - Andreea Anghel, primarul ales al comunei Turnu Rosu

Chiar daca mai sunt cateva saptamani pana la instalarea in functie a noilor alesi locali, exista deja situatii, actiuni concrete sau declaratii publice, in unitatile administrativ - teritoriale unde edilul sef ales va fi nou sau componenta legislativului local e schimbata, care prevestesc oarecum o transformare totala a opticii din administratia publica locala. Un exemplu in acest sens vine de la Turnu Rosu, in ultimele saptamani viitorul primar manifestandu-si, prin diverse modalitati ... citește toată știrea