Piete volante in curtile bisericilor din Sibiu: insemnul cu care erau infierate vitele acum 700 de ani, devenit brand local

In judetul Sibiu, in timpul pandemiei, a demarat un proiect de amenajare a unui targ cu produse traditionale proaspete ale producatorilor locali in curtea bisericilor, ca alternativa la magazinele de profil si solutie pentru un stil de viata sanatos. Dupa slujba, enoriasii au posibilitatea sa cumpere produse naturale, culese direct din ograda sau preparate in gospodariile proprii: de la branza telemea pana la afumaturi, de la borcane cu gemuri la muraturi, de la verdeturi, la legume si fructe,