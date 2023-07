Politistii rutieri au intervenit luni seara la un accident de circulatie produs pe DJ 105G, in zona localitatii Sadu. Din primele cercetari efectuate, un pieton aflat pe partea carosabila a fost lovit de un autoturism condus dinspre Talmaciu spre Sadu de catre un barbat in varsta de 32 de ani, din judetul Harghita. Pietonul, un barbat in varsta de 40 de ani, a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.Echipajul ... citeste toata stirea