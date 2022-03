Ping-pong pe sosele. O masina s-a ciocnit cu un tractor, apoi a ricosat in autoturismul pe care-l depasise

Accidentul rutier s-a produs marti dupa-amiaza, 29 martie, pe un drum din judetul Sibiu, in apropiere de Cisnadioara. In incident a fost implicat si un cetatean strain, doua persoane fiind transportate la spital. Trei autovehicule au fost avariate in urma accidentului produs pe DJ 106D. Din cercetarile efectuate de politistii de la Rutiera la fata locului reiese ca accidentul a fost cauzat de un tanar sofer in varsta de 22 de ani, din Selimbar.In timp ce conducea un autoturism dinspre ... citeste toata stirea