Am primit recent pe adresa redactiei o sesizare a domnului Cristian N. Dan, cu privire la un accident ce l-a suferit copilul sau, pe 30 aprilie, la locul de joaca din Pastravaria Tatu Sadu. Pe langa accidentul propriu-zis, domnul C.N. Dan acuza si comportamentul personalului pastravariei. Dar sa dam cuvantul petitionarului. Precizam ca subtitlurile si micile corecturi din text apartin redactiei.Acidentul"Pe 30 aprilie 2023 am revenit la Pastravaria Tatu Sadu. Am mai fost la ei, cu copiii si ... citeste toata stirea