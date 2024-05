Planul Urbanistic General al Avrigului ramane in vigoare

Valabilitatea Planului Urbanistic General al orasului Avrig si a Regulamentului Local de Urbanism, aprobate in urma cu 10 ani prin Hotararea Consiliului Local Avrig nr. 84/2014, a fost prelungita pana la elaborarea, aprobarea si intrarea in vigoare a noii documentatii de urbanism.Hotararea de prelungire a valabilitatii acestor documente deosebit de importante a fost adoptata de Consiliul Local al orasului Avrig in cadrul sedintei ordinare desfasurate la finalul lunii trecute iar la baza ... citește toată știrea