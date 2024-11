Planuri inovatoare pentru un turism sustenabil in cadrul proiectului Look Up

Look Up, proiectul european dedicat planurilor sustenabile de turism a fost prezentat marti, in Sala Oglinzilor. Scopul evenimentului a fost acela de a implica expertii in turism din Romania, Spania si Finlanda, cu accent pe inovatie si sustenabilitate, in judetul Sibiu fiind 28 de afaceri de acest gen."In total, 100 de afaceri sunt sustinute prin acest program din cele trei tari, am avut doua componente, tranzitie spre sustenabilitate si inovatie. Fiecare dintre ei, in contextul in care s-a ... citește toată știrea