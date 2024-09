Plimbare cu mocanita si tur ghidat la biserica fortificata din Hosman

In weekend suntem asteptati la o plimbare cu Mocanita Vaii Hartibaciului. Asadar, duminica de la ora 11, iubitorii de peisaje si plimbari in aer liber, pot descoperi biserica fortificata din Hosman printr-un tur ghidat cu pranz si relaxare in curtea bisericii. Timp de 4 ore si jumatate, excursionistii se vor bucura de o plimbare alaturi de cei dragi si vor cunoaste mai bine istoria locului."Profitam de vremea buna din weekend si va invitam, duminica 22 septembrie, sa descoperiti biserica ... citește toată știrea