PNL, PSD si ADU, cele mai votate in judetul Sibiu, la alegerile pentru Consiliile Locale

Reprezentantii Partidului National Liberal au primit cele mai multe voturi la nivel judetean in alegerile pentru Consiliile Locale. Un numar de 55.666 de votanti au pus stampila pe buletinele de vot in casuta PNL la scrutinul din 9 iunie, in vreme ce, pentru Partidul Social Democrat (PSD) au optat cu peste 15.000 mai putini (39.343).Pe locul al treilea s-a clasat Alianta Dreapta Unita (ADU), formata din reprezentantii Uniunii Salvati Romania (USR), Partidului Miscarea Populara (PMP) si Fortei ... citește toată știrea