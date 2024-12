Pod nou construit in centrul Sadului, de Consiliul Judetean Sibiu

Consiliul Judetean Sibiu a anuntat, intr-o postare pe Facebook, finalizarea investitiei in noul pod din centrul Sadului, in valoare de 6,8 milioane lei. Aceasta investitie va aduce beneficii comunitatilor din Sadu si Rau Sadului, ale caror scoli au primit recent microbuze electrice, achizitionate tot de Consiliul Judetean."Fiecare investitie pe care o facem in judetul nostru ofera comunitatilor conditii mai bune de trai ... citește toată știrea