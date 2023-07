Prima pasarela ciclo-pietonala circulara din Sibiu, o constructie in premiera pentru oras, a fost amenajata zilele acestea pe noul traseu de piste pentru biciclete amenajat de Primaria Sibiu pe malurile raului Cibin.Proiectul pentru amenajarea a 3,6 km de piste de biciclete a prevazut si ca la traversarea raului, la intersectia cu paraul Rossbach, sa fie creata aceasta pasarela ciclo-pietonala cu deschiderea de peste 30 de metri, in forma circulara. O a doua pasarela este prevazuta in dreptul ... citeste toata stirea