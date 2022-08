Podul Minciunilor, unul dintre simbolurile Sibiului, va fi inchis mai mult de o luna pentru reparatii

Cel mai vechi si, totodata, primul pod de fonta inca functional din Romania, a doua constructie de acest gen din Europa, va fi inchis pentru renovare, dupa ce au inceput sa cada bucati din tencuiala. Podul Minciunilor este inclus pe lista monumentelor istorice din 2015 si a fost restaurat ultima data in 2006. Administratia locala a lansat o procedura in regim de urgenta pentru lucrari in timpul carora podul va fi inchis pentru mai bine de o luna (maximum 45 de zile). Valoarea estimata a ... citeste toata stirea