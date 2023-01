Poetul National Mihai Eminescu, omagiat la Sibiu de Ziua Culturii Romane

Asociatiunea ASTRA, Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" si Garnizoana Sibiu au sarbatorit vineri, in Parcul Sub Arini, Ziua Culturii Nationale, manifestare desfasurata sub auspiciile geniului national, "poetului absolut", Mihai Eminescu. Colaboratori au fost Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu, Scoala de Instruire - Comunicatii, Tehnologia informatiei si Aparare Cibernetica si Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu, reprezentat prin Colegiul National ... citeste toata stirea