Politia informeaza: Bataie la Avrig, furtul unui... copac si alte probleme cu lemne

Un barbat de 35 de ani din Avrig a fost retinut pentru 24 de ore in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al I.P.J. Sibiu, fiind cercetat de catre politistii din cadrul Politiei Orasului Avrig pentru lovire sau alte violente si distrugere, transmite IPJ SibiuIn fapt, pe 9 octombrie, in jurul orei 23:20, echipajul de politie din cadrul Politiei Orasului Avrig a fost sesizat de catre o femeie cu privire la faptul ca fiul sau este agresat fizic de catre un alt barbat, ambii domiciliati in