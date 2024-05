Politia Locala monitorizeaza integritatea afisajelor electorale

In aceasta perioada a campaniei electorale, Politia Locala are, pe langa atributiile obisnuite in domeniul ordinii si linistii publice, si sarcina de a monitoriza integritatea afisajelor electorale.In dimineata zilei de 19 mai, la ora 00.40, dispeceratul Politiei Locale a observat pe camerele de supraveghere doua persoane care au rupt 3 afise de pe panoul electoral amplasat pe bulevardul Victoriei. O patrula a Politiei Locale s-a deplasat la fata locului, a identificat cele doua persoane in ... citește toată știrea