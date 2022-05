Politistii din Sibiu au retinut un argesean care a luat 76 de credite folosind date false

Un barbat care a luat 76 de credite online de la o societate de creditare a fost retinut, au anuntat reprezentanmtii Politiei Sibiu, care a colaborat, in acest caz, cu politistii din judetul Arges. Dosarul a fost deschis de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Sibiu, pentru frauda informatica.Politistii sibieni au facut, alaturi de politistii din Arges, o perchezitie domiciliara pe raza judetului Arges, in comuna Maracineni si au retinut un barbat in ... citeste toata stirea