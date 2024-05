Politistii, jandarmii si pompierii sibieni dau petrecere pentru copii, de 1 Iunie

Politistii, jandarmii si pompierii sibieni le-au pregatit celor mici un eveniment special, de 1 Iunie. Timp de patru ore, in Piata Habermann, copiii vor putea vedea demonstratii, tehnica din dotarea echipajelor si totodata vor primi sfaturi de la organizatori, despre cum trebuie sa se comporte pentru a fi in siguranta."Va asteptam in Piata Habermann din municipiul Sibiu pentru a ne bucura de aceasta ... citește toată știrea