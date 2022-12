Politistii locali ar putea confisca marfa si banii comerciantilor ilegali

Politistii locali din Sibiu vor avea posibilitatea sa confiste marfa si chiar sumele de bani ale celor care fac comert ilegal in municipiul Sibiu, dupa ce un proiect de hotarare in acest sens va fi votat in sedinta Consiliului Local Sibiu de joi.In momentul actuali, politistii locali nu au suficiente variante de a-i sanctiona pe cei care fac comert ilegal.In referatul atasat proiectului, este mentionat faptul ca "actele normative in vigoare care reglementeaza domeniul comertului ilicit si ... citeste toata stirea