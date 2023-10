Consumul de droguri in randul elevilor e un fenomen intalnit si in Sibiu, un flagel despre care s-a vorbit mult, neoficial, in ultima perioada. Elevii, parintii, prietenii si cunoscutii acestora povestesc despre un fenomen ingrijorator, destul de raspandit. Lupta impotriva consumului de substante psihoactive a fost prezentata intr-o conferinta de presa organizata la sediul IPJ Sibiu.Politistii sibieni isi vor intensifica actiunile de patrulare si mentinere a sigurantei in zona scolilor. ... citeste toata stirea