Politistii sibieni au mai adus 300.000 de lei la bugetul statului, in weekend

Nici weekend-ul care a trecut nu a fost unul foarte linistit pentru politistii sibieni. Potrivit unui bilant transmis de IPJ, acestia "au desfasurat 30 de actiuni si au intervenit la 210 evenimente, dintre care 185 sesizate prin apel 112. Au fost constatate 41 de infractiuni si au fost aplicate 800 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 300.000 de lei. In aceasta perioada, s-au emis 3 ordine de protectie provizorie, in cazuri de violenta domestica.Pe linie rutiera, politistii ... citește toată știrea