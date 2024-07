Politistii sibieni au "produs" 200.000 de lei, in weekend

Politistii sibieni au constatat, in weekend, 5 infractiuni la regimul circulatiei, au retinut 34 de permise de conducere, au retras 12 certificate de inmatriculare si au aplicat peste 500 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 200.000 de lei.Cele mai frecvente incalcari ale legii au fost savarsite, ca de obicei, de conducatorii auto care s-au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice.Astfel, vineri, in jurul orei 21.00, in orasul Dumbraveni, politistii din cadrul Politiei ... citește toată știrea