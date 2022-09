Politistii sibieni se asigura ca elevii se intorc la scoala intr-un mediu sigur

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politiei Judetean Sibiu a luat toate masurile necesare pentru un inceput de an scolar in liniste si siguranta, fiind efectuate verificari inainte de reluarea cursurilor, dar si stabilite prioritatile de actiune dupa ce elevii incep efectiv orele de luni.Pentru asigurarea climatului de siguranta publica, in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar, politistii de la rutiera au derulat activitati educativ-preventive si de ... citeste toata stirea