Politistul corupt si cei doi complici ai sai nu merg dupa gratii - Au fost arestati la domiciliu

Politistul din cadrul IPJ, S.G.V., si cei doi complici ai sai, B.I.O. si F.I.M. au ajuns miercuri in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva. Magistratii au respins propunerea procurorilor sibieni si i-au plasat pe toti trei in arest la domiciliu pentru 30 de zile."In temeiul art. 227 alin. 1 Cpp respinge propunerea formulata de Ministerul Public - Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu fata de inculpatii S.G.V., B.I.O. si F.I.M. Constata ca inculpatul S.G.V. a fost pus in ... citeste toata stirea