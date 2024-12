Pompieri sibieni, avansati in grad cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei

Intr-un cadru festiv, marti, pompieri sibieni care s-au remarcat in activitate au fost avansati in grad, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. Momentul a reprezentat inceputul unei noi responsabilitati."Suntem mandri de toti colegii nostri si ii felicitam pe cei 5 subofiteri care au fost avansati in grad, inainte de expirarea stagiului minim in grad ca ... citește toată știrea