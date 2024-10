Pompierii sibieni au avut mai mult de lucru in septembrie, fata de aceeasi luna a anului trecut

Luna septembrie a acestui an i-a solicitat mai mult pe salvatorii sibieni decat intervalul similar din 2023. Potrivit unui bilant la ISU Sibiu, in luna septembrie a acestui an au avut loc cu 86 de ineterventii mai mult decat in aceeasi perioada a nului trecut."In luna septembrie a acestui an, pompierii sibieni au intervenit pentru gestionarea unui numar de peste 1700 de situatii de urgenta, avand o crestere a numarului de interventii fata de luna septembrie a anului 2023", potrivit bilantului ... citește toată știrea