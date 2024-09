Pompierii sibieni au tras din greu in luna august. Vineri sarbatoresc, de ziua lor

Luna august a fost una plina pentru pompierii sibieni, cu mai multe interventii fata de intervalul similar din 2023. Daca anul trecut, in luna august au fost 1716 interventii, in 2024 au fost 2055 de actiuni, precum cazuri medicale, incendii, inundatii, descarcerare, salvari de animale, exercitii, recunoasteri in teren, misiuni pirotehnice, asigurare masuri din competenta."In primele 8 luni ale acestui an, pompierii sibieni au intervenit la un numar total de 262 de incendii de vegetatie, care ... citește toată știrea