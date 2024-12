Pompierii sibieni, solicitati de 387 de ori in 5 zile. Care au fost motivele

Pompierii sibieni au fost in alerta si in perioada Sarbatorilor, fiind solicitati in aproape 400 de situatii. Astfel, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Dumitru Croitoru" al judetului Sibiu au raspuns in perioada 24-29 decembrie 2024 unui numar de 387 de solicitari venite pe numarul de urgenta 112, dupa cum urmeaza: 343 de cazuri SMURD, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital a persoanelor ranite ori cu probleme medicale; 33 alte ... citește toată știrea