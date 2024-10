Pornografie infantila la Talmaciu, furturi la Sibiu si scandal la Rasinari

Pornografie infantila la TalmaciuMiercuri, politistii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Sibiu, impreuna cu procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Sibiu, au efectuat o perchezitie domiciliara in orasul Talmaciu, intr-un caz de pornografie infantila.Din actele de urmarire penala efectuate a rezultat ca, pe parcursul anului 2021, o persoana, aflata in prezent in inchisoare pentru agresiune sexuala si corupere sexuala, ar fi detinut si distribuit in mediul online materiale ... citește toată știrea