Porti o ie? Intri gratis in Muzeu si ai parte de un eveniment special

Muzeul in Aer Liber din Dumbrava Sibiului sarbatoreste 10 ani de poveste cu si despre ie, in tot acest timp aici crescand o comunitate dedicata camasii traditionale a Sibiului, ia cu umaras, ia cu ciocanele sau ia cu sinoare, cum o cunosc bunicii si strabunicii nostri.Timp de mai multe zile, pe aleile Muzeului, sibienii sunt invitati sa intre in universul traditiei, in cautarea povestilor mesterilor populari care au dat viata firelor de urzeala si de bateala si le-au tesut in cele mai ... citește toată știrea