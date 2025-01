Portile Teatrului "Gong" se deschid cu "Degetica"

Teatrul "Gong" incepe anul cu un atelier de creatie si un spectacol. Copiii sunt asteptati sa creeze o felicitare unica in format 3D si sa porneasca in aventura alaturi de cea mai mica fetita din lume.Atelierul de Creat Povesti - "Iti multumesc!" va avea loc sambata, 11 ianuarie, la orele 10,00 si 12,00. Este un atelier recomandat copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 si 10 ani. Timp de o ora, cei mici sunt indrumati sa creeze o felicitare in format 3D pe care sa o ofere apoi cuiva drag. "De ... citește toată știrea