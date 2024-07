Postare "suparata" la adresa Muzeului Brukenthal, pe zidul de la Teatru

Zidul de langa Teatrul National "Radu Stanca", bogat in reprezentari/desene pe diverse teme, (critice, referitor la anumite aspecte sociale, culturale si politice, referitoare la razboi, sau promovand sloganurile vremii actuale, are, de un timp, un "sector" in care apar remarci critice si la adresa unei institutii sibiene de cultura.Mai exact, o "postare" (nu stim exact de cand) de pe "Ziarul Orizontal" dupa cum este numita oficial succesiunea de desene de pe zid, ataca, in mod direct de ... citește toată știrea