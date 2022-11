Postul nu scapa de valul scumpirilor. Platim mai mult pentru cartofi, fasole si ardei

A inceput Postul Craciunului, iar pentru multi credinciosi alimentatia din aceasta perioada se schimba radical. Daca in trecut se considera ca mancarea de post e mai ieftina, lucrurile nu mai stau la fel in contetxul scumpirilor generalizate. Nu doar carnea, branza sau ouale s-au scumpit simtitor in ultimul an, ci si legumele, pestele sau fructele. Postul Craciunului este considerat mai putin greu decat cel al Pastelui, avand multe zile cu dezlegare la peste.Demult, fasolea, cartofii, orezul ... citeste toata stirea