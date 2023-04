Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta sambata, 29 aprilie, de la ora 18:00, premiera spectacolului in limba romana "Un ghem de povesti". Productia de la Sibiu este un proiect realizat in colaborare cu patru artiste din Ucraina."Acest spectacol reprezinta o ocazie de a descoperi cultura Ucrainei. Ne propunem sa introducem spectatorul in atmosfera muntilor si padurilor din Carpati, unde pasarile canta, iar vocile stramosilor se fac auzite. Acolo unde traiesc molfarii, cei care ... citeste toata stirea