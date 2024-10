Practicant de enduro ranit in padure - A fost solicitat elicopterul SMURD

Un practicant de enduro a ajuns la spital cu multiple leziuni dupa ce a cazut cu motocicleta intr-o padure din apropierea localitatii Ilimbav. Echipajele medicale au solicitat si interventia elicopterului SMURD de la Brasov."SAJ SIBIU a intervenit cu un echipaj de tip C (cu medic), in apropiere de localitatea Ilimbav, in padure, pentru un barbat de 44 de ani care a cazut cu motorul(Enduro). Totodata a fost alertat si elicopterul Smurd de ... citește toată știrea