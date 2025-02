Prea tineri ca sa nu fie obositi sau cum sa NU mai cedezi locul in autobuz

Pe vremea cand eram suverani (scuze nu ma pot abtine sa nu spun asta, e asa de idioata expresia incat ramane in cap), exista o regula care ne-o spuneau parintii care, paradoxal, la cat de inapoiati erau, isi gaseau timp sa ne educe: cand mergi cu autobuzul, troieibuzul, mircobuzul, tramvaiul, metroul si alte chestii de transport cunoscute pe vremuri ca "in comun", tu cedezi locul la: persoane in varsta, femei gravide, mame cu copii mici. Aceeasi regula ne-o spuneau, inca din clasele primare, ... citește toată știrea