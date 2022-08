Pregatiri pentru Festivalul "Toamna baroca la Palatul Brukenthal Avrig"

In perioada 1 septembrie - 15 octombrie, frumosul complex ce a constituit Resedinta de vara a baronului Samuel von Brukenthal va fi gazda Festivalului "Toamna baroca la Palatul Brukenthal Avrig", un proiect ce va asigura cadrul necesar si potrivit pentru derularea mai multor evenimente artistice si culinare. Prima mare si importanta actiune ce se va desfasura in cadrul festivalului este "Sarbatoarea toamnei - sezonul cartofului", o pledoarie pentru recolta adunata de gospodari in acest anotimp, ... citeste toata stirea