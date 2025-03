Premiera in judetul Sibiu: apar "Livezile comunitare" in locul terenurilor cu buruieni

In secolul in care problemele de mediu sunt tot mai evidente, iar comunitatile se confrunta cu un grad ridicat de urbanizare si poluare, initiativele care aduc natura aproape de oameni devin esentiale. Proiectul ''Livezi Comunitare" este un exemplu concret de cum un gest mic - plantarea de arbori si arbusti fructiferi pe terenuri virane, in prezent acoperite de buruieni, poate uni, transforma si hrani comunitati.Initiativa apartine ONG-ului ''Savori de Roza" din Vurpar, judetul Sibiu si ... citește toată știrea